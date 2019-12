L’ultimo libro di Emanuela Locci “Storia della massoneria femminile”

La presentazione sabato scorso ad Alghero

Di: Dante Tangianu

Sabato scorso, è stato presentato ad Alghero il libro “STORIA DELLA MASSONERIA FEMMINILE” di Emanuela Locci, laureata in scienze politiche, ricercatrice, giornalista e scrittrice originaria di Ballao.

L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Alghero, non ha avuto, per diverse ragioni, il seguito del grande pubblico, ma i non moltissimi presenti non erano tutti, come si potrebbe pensare, di area massonica, tutt’altro. Infatti, c’erano non pochi curiosi, che attratti anche dal titolo del libro, hanno voluto ascoltare l’autrice, neppure lei un’affiliata (ha tenuto a precisarlo rimarcando la sua figura di ricercatrice “fuori dalla mischia”), riguardo, soprattutto, al ruolo della donna nella storia della massoneria.

Nella sua esposizione, Emanuela Locci ha messo in evidenza il rapporto tra donne e Massoneria, in un percorso attraversato nei secoli da fasi alterne che hanno però quasi sempre decretato l’esclusione delle donne dai templi massonici. D’altra parte, la stessa Massoneria, ha sostenuto l’autrice, non avrebbe mai potuto essere una realtà diversa dalla società di appartenenza. Tanto è vero che il medesimo ruolo della donna ha avuto sfumature e connotazioni diverse a seconda del Paese oggetto della ricerca, ovvero l’Inghilterra, dove la Massoneria è nata, la Francia, dove la massoneria femminile ha trovato una propria dimensione con l’istituzione dell’Obbedienza considerata la loggia madre delle Obbedienze femminili nel mondo. Naturalmente, nella lente d’ingrandimento dell’autrice non manca l’Italia, che, ha affermato l’autrice, “rappresenta un unicum nel panorama massonico, sia per le traversie che la massoneria ha dovuto affrontare, sia per la quantità di esperienze massoniche che ha ospitato e che ospita tutt’ora”.

“STORIA DELLA MASSONERIA FEMMINILE”, BastogiLibri, Roma, è l’ultimo libro pubblicato da Emanuela Locci. La sua attività di scrittrice è molto prolifica. Tra le sue opere e articoli: Tutte Mediterranee. Storie di donne e di culture, Epokè Editore, Novi Ligure, 2013; Società segrete nel Mediterraneo, BastogiLibri, 2014; Volti della politica, Protagonisti nel mediterraneo tra Ottocento e Novecento, BastogiLibri, Roma 2015; Guerre e battaglie, Conflitti di ieri, tensioni di oggi, BastogiLibri, Roma 2016. È capo redattore della rivista “Tetide, Rivista di Studi Mediterranei”