‘Fatto per bene’, successo per l’iniziativa solidale di “Sette Note e Più”

Ieri la consegna del ricavato a Suor Anna Cogoni

Di: Antonio Caria

Ha riscosso un grande successo la quarta edizione del mercatino solidale promosso dall’Associazione Sette Note e Più in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Quartu Sant’Elena.

Ieri pomeriggio, nella sala giunta, si è svolta la consegna del ricavato (1.00 euro) a Suor Anna Cogoni, presente insieme a tanti bambini della casa di accoglienza di Terra Mala.

Per l’Amministrazione erano presenti il Sindaco Stefano Delunas, l’Assessore alla Cultura, ai Beni Culturali e alle Tradizioni Popolari Lucia Baire e l’Assessore ai Servizi Sociali Martina Cambarau.

“Voglio ringraziare l’Associazione Sette Note e più, così come la Pro Loco, per il lavoro fatto – ha dichiarato Baire -. È molto importante la solidarietà, perché è la dimostrazione e la conferma dei valori della nostra società. Noi come Amministrazione ci impegnano per coordinare tutti questi servizi. E ci piace dire a Suor Anna che lei e tutti i suoi ragazzi devono sentirsi a casa nella struttura comunale. È un modo per ringraziarla e comunicarle che riconosciamo quanto sia importante e lodevole il suo lavoro”.

“Ringraziamo l’Amministrazione e tutti coloro che si sono prodigati per questo bellissimo gesto di solidarietà – ha aggiunto Suor Anna -. A Terra Mala vi sono ragazzi desiderosi di crescere e di dare un senso alla loro vita. Noi facciamo tutto ciò che è possibile per accompagnarli nel loro cammino. Penso che valga la pena spendere la vita per loro. Se lo meritano”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Alessandro Passera e Davide Deiana dell’Associazione Sette Note e Più: “Questo è il nostro regalo per i bambini della comunità. Ci faceva piacere dare un nostro contributo per ricordare a questi bambini che ci sono tante persone che vogliono loro bene. Siamo felici di aver collaborato con la Pro Loco e il Comune, e vogliamo proseguire su questa strada, aiutando le persone che ne hanno bisogno. Per questo abbiamo già in programma un altro evento a gennaio, un musical, e nell’occasione abbiamo invitato tutti i bambini della comunità di Suor Anna”.

“Complimenti a tutti e soprattutto a suor Anna, per il suo lavoro e per la sua umanità. Un ringraziamento anche all’Associazione Sette note e più, per tutto ciò che fa. La collaborazione con loro è molto produttiva e speriamo di continuare così anche in futuro”, ha concluso il presidente della Pro Loco Efisio Protto.