Alghero. La banda del furto con scasso patteggia le pene

Da quattro mesi a un anno e otto mesi per i quattro imputati

Di: Sardegna Live

Con raid notturni a caccia di pochi spiccioli del fondo cassa erano diventati l'incubo dei commercianti del centro di Alghero che puntualmente, la scorsa estate, si sono ritrovati con i loro negozi devastati, vetrine infrante, merce rubata. Questa mattina Gavino Panai, 25 anni, Andrea Sini, di 27, Raffaella Carta, di 30, tutti residenti ad Alghero, e Mauro Pala, di 32 di Ittiri, hanno patteggiato davanti al Tribunale di Sassari pene che vanno dai 4 mesi a 1 anno e 8 mesi per il reato, in concorso, di furto aggravato.

I quattro, difesi dagli avvocati Danilo Mattana, Marco Manca e Francesco Sasso, hanno riconosciuto la loro colpevolezza per una lunga serie di furti con scasso in numerosi negozi del centro di Alghero, messi a segno tra giugno e settembre. La banda agiva in piena notte, forzando o sfondando a calci le porte d'ingresso e arraffando gli spiccioli del fondo cassa, telefonini e computer lasciati in bottega dai commercianti, merce varia come capi d'abbigliamento e alimenti. In pochi mesi hanno compiuto decine di colpi che avevano allarmato molto i negozianti, non tanto per i furti, che erano quasi sempre irrisori, ma per i danni causati alle attività.