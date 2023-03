Trasferirsi a Cagliari: tutto quello che è bene sapere

Di: Redazione

Trasferirsi a Cagliari? Senza dubbio un’ottima idea, visto che il capoluogo sardo si presenta come una città a misura d’uomo, dove splende il sole per la maggior parte del tempo e anche il periodo invernale è breve e mite. Nel caso in cui si abbia in mente di cercare una casa in vendita o in affitto, il primo passo da compiere è quello che consiste nel definire il budget, per poi stabilire la zona e identificare con chiarezza quali necessità – sia di carattere personale che di natura professionale – ci si propone di soddisfare. Non è rara la migrazione sul continente dei giovani cagliaritani, ci si aspettano quindi dei gap nel mercato dei giovani e vale la pena di consultare con attenzione le offerte di lavoro per Cagliari e provincia.

Prima di trasferirsi

Prima di trasferirsi a Cagliari – ma in realtà questo suggerimento vale anche per qualunque altra città italiana – è auspicabile recarsi in città di persona per vederla con i propri occhi. In questo modo non ci si affida unicamente alle opinioni degli altri, che possono essere sempre fuorvianti; al tempo stesso si ha l’opportunità di toccare con mano l’energia che la città riesce a trasmettere, visto che comunque la prima impressione è sempre fondamentale. Il consiglio è di visitare Cagliari in inverno ma anche in estate, visto che si sta parlando di una città turistica.

I prezzi delle case

Per quel che riguarda le quotazioni delle abitazioni, c’è da dire che i prezzi variano in base alla zona in cui si decide di andare a vivere. Non a caso in centro le cifre sono più alte rispetto ai costi dei quartieri di periferia. Certo, vivendo nelle zone limitrofe occorre comunque calcolare le spese per gli spostamenti, sia in riferimento al carburante per l’auto, sia in relazione ai parcheggi a pagamento. Meglio dare uno sguardo anche ai collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici.

Agire in anticipo

Dopo aver scelto le zone in cui effettuare la ricerca, aver definito il budget che ci si può permettere di investire e aver deciso quali priorità devono essere soddisfatte, ci si può mettere in ricerca della casa in cui trasferirsi. Questo vuol dire prendere in esame le varie offerte che provengono dal mercato immobiliare, eventualmente impostando una ricerca in base alle fasce di prezzo e ai quartieri. È importante, però, saper distinguere gli annunci poco affidabili, anche per evitare perdite di tempo.

Perché andare a vivere a Cagliari

Sono più o meno 150mila gli abitanti di Cagliari, che è la città più popolata di tutta la Sardegna. Ottimi i collegamenti, anche perché l’aeroporto di Elmas si trova a pochi chilometri di distanza dal centro, mentre il porto accoglie gli attracchi delle più importanti compagnie di traghetti. Vivere in un’isola consente di maturare un forte senso di appartenenza al territorio, ma permette anche di apprezzare tutto ciò che di bello il mare ha da offrire, a cominciare dai ritmi di vita poco frenetici. Ma visto che si parla di una location turistica, è bene essere consapevoli del fatto che in alta stagione i prezzi sono piuttosto alti. D’altro canto, nel corso della bassa stagione si riducono i trasporti via mare e via aerea. Sarebbe auspicabile, dunque, avere a disposizione un’auto per muoversi sull’isola.

Il bello della città

Gli amanti della vita mondana hanno la possibilità di scegliere tra teatri, musei e cinema. Cagliari è una città che è nata dall’incrocio di varie culture. Esisteva già ai tempi dei Fenici e dei Punici, per poi prosperare in epoca romana. In seguito, ha vissuto il dominio degli aragonesi e quello dei pisani. Tutte le dominazioni hanno comunque lasciato tracce evidenti, come dimostrano la Karalis Sotterranea e il grande Bastione di Saint Remy. Una città a misura d’uomo, come si diceva, dove è possibile spostarsi con facilità sia usando i mezzi pubblici che a piedi: da qualche anno si è verificato un vero e proprio boom di monopattini elettrici. Se invece si preferisce usare la bici, conviene essere abbastanza allenati, visto che Cagliari si sviluppa su 7 colli, il che vuol dire che occorre essere preparati a salite e discese. A bordo di una due ruote si può però affrontare il Lungomare Poetto, che è una dei luoghi cittadini più romantici e al tempo stesso suggestivi.