Jerzu. Aveva una “pattadese” in tasca: denunciato un 30enne

A Tertenia e Cardedu invece tre ragazzi sono stati trovati in possesso di marijuana per uso personale

Di: Redazione Sardegna Live

Lo hanno sorpreso con un coltello, tipo pattadese, in tasca. Un uomo di 30 anni di Ulassai è stato denunciato per possesso ingiustificato di arma bianca. Il ragazzo, la notte tra sabato e domenica, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Jerzu, a un normale posti blocco. I militari oltre a controllare i documenti dell’uomo hanno perquisito sia lui che l’auto. Il 30enne aveva un coltello, tipo pattadese, di grandi dimensioni. L’uomo, con precedenti penali, non è stato in grado di giustificare il possesso dell’arma.

Nel corso del week end i carabinieri hanno effettuato diverse decine di controlli e perquisizioni a Ulassai, Tertenia e Cardedu. In questi ultimi due centri tre ragazzi sono stati pizzicati con pochi grammi di marijuana e sono stati segnalati alla prefettura di Nuoro quali assuntori di sostanze stupefacenti. Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i controlli da parte dei carabinieri continueranno senza sosta in tutto il territorio della Compagnia di Jerzu.