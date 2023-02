Sant'Antioco, frontale in curva fra due auto: feriti i conducenti

I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questo pomeriggio nei pressi di Sant'Antioco, dove due auto sono entrate in collisione in una curva all'incrocio tra via Borsellino e via San Paolo.

A seguito dello scontro frontale sono rimasti feriti due conducenti, trasportati in ospedale a Carbonia dai volontari della misericordia e da quelli della Solkisoccorso.

Fortunatamente non sarebbero in pericolo. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e gli agenti della compagnia barracellare.