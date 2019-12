Coldiretti Sardegna. Donati alla Caritas oltre 4 quintali di prodotti a km0

Saba: “Il mondo delle campagne aiuta sempre il prossimo”

Di: Antonio Caria

Oltre 4 quintali di prodotti a km0. È quanto è stato donato alla Caritas da Coldiretti Sardegna in occasione della giornata del ringraziamento e in concomitanza con i 50 anni della fondazione.

“La Giornata del Ringraziamento – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – è particolarmente sentita dai nostri soci ed è sempre molto partecipata. Ogni anno ci ritroviamo per ringraziare il Signore per quanto ci ha dato e ci vorrà dare in futuro consapevoli che le problematiche legate alle speculazioni sulle filiere che relegano la sua base, il produttore ad anello debole, cosi come i cambiamenti climatici sono frutto delle distorsioni dell’uomo, che solo l’uomo, con buon senso e lungimiranza potranno correggere”.

“Una generosità che la dice lunga su quanto il mondo delle campagne sappia sempre volgere lo sguardo indietro e aiutare il prossimo”, ha concluso commenta il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba.