Carlo Verdone al T Hotel, suona la batteria e rivela: "Lunedì tiferò il Cagliari contro la Lazio"

Una folla di fan ha accolto il regista premiato dall'associazione Alambicco per i 40 anni di carriera

Di: Redazione Sardegna Live

Una folla di fan ha accolto Carlo Verdone al T Hotel di Cagliari, dove è stato premiato per i quarant'anni di carriera dall'associazione culturale L'Alambicco.

Il regista, che si è esibito alla batteria con Romeo Scaccia al pianoforte (video sotto), ha aperto alla possibilità di realizzare un film nel capoluogo spiegando che a Cagliari "C'è una bella luce, ho visto degli scorci molto interessanti nella parte vecchia che in genere non si conosce, c'è tanta poesia. Non mi interessa l'immagine da cartolina, ma ci vuole un soggetto preciso legato all'ambientazione. E allora, se mi venisse un'idea, perché no?".

Verdone durante il suo soggiorno cagliaritano ha visitato la Cattedrale e le stradine della Marina, "poi mi sono fermato davanti alla casa di Emilio Lussu".

"La cosa più bella è stata la gente, tutti gentili, accoglienti e premurosi". Una nota a sé merita la gastronomia isolana: "Ho provato di tutto, sono un ghiottone. Mi sono piaciuti molto i dolcetti. Anzi no, in realtà mi è piaciuto davvero tutto. Davvero una bella cucina".

E come non parlare di calcio con un tifoso sfegatato della Roma. "Lunedì il mio cuore tiferà il Cagliari contro la Lazio", ha confessato.