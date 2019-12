Tortolì. Capodanno in piazza: al Countdown 2020 con Giuliano Marongiu

La serata, organizzata dall’associazione Amo il mio paese, verrà trasmessa in diretta su Sardegna Live.

Di: Redazione Sardegna Live

A Tortolì il nuovo anno si aspetta con musica, spettacolo e cabaret. Countdown 2020 è il titolo dell’evento che andrà in scena la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio in via Monsignor Virgilio.

Tanti gli ospiti che intratterranno il pubblico e brinderanno allo scoccare della mezzanotte. La serata inizierà alle 22,30. A intrattenere il pubblico ci saranno Giuliano Marongiu, Giuseppe Masia, lo spettacolo Incantos con Laura Spano e Lucia Budroni.

Dopo il conto alla rovescia spettacolo pirotecnico e dj set fino all’alba con Frank e Pier.

A Lanusei invece sono ancora in corso i preparativi e nonostante manchino due settimane alla notte di San Silvestro non c’è ancora niente di certo.