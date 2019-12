Macomer. Auto in fiamme nella notte: non si esclude il dolo

Il Range Rover è andato completamente distrutto

Di: Redazione Sardegna Live

Auto in fiamme nel cuore della notte.

I vigili del fuoco del distaccamento di Macomer sono intervenuti, intorno alle 2, per domare il rogo che ha avvolto un Range Rover, di proprietà di un imprenditore, parcheggiato in una via della cittadina.

Nonostante l’immediato intervento dei pompieri il mezzo è andato completamente distrutto. Un’altra vettura parcheggiata accanto è stata invece danneggiata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno stabilire le cause del rogo. Non si esclude l’atto doloso.

Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere della zona.