Pirri. Porta il cellulare in assistenza ma è rubato: denunciata 43enne

Il telefonino era stato portato via a un 22enne in gennaio

Di: Alessandra Leo

Ha portato un cellulare a farlo riparare da un artigiano chiedendogli di sbloccarlo perché aveva dimenticato il codice PIN, ma si trattava di un telefono rubato. Una 43enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata così denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione.

Stamattina a Pirri i carabinieri della locale Stazione hanno localizzato il telefonino, un iPhone, rubato in gennaio a un ventiduenne del posto, che era stato fermato e minacciato per strada da due sconosciuti che glielo avevano portato via.

I militari dell'Arma hanno rintracciato l’artigiano e, a seguito di un'ispezione sul posto, hanno recuperato il prezioso apparato telefonico. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di averlo ricevuto in conto riparazione dalla 43enne.

Immediatamente rintracciata, la donna ha riferito ai militari di aver acquistato il telefonino su una bancarella per 50 euro, ma secondo i carabinieri si tratta di scusa per evitare di denunciare chi ha compiuto il furto che lei sostiene di non conoscere, così come afferma di non conoscere il tizio della bancarella.