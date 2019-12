Frontale in viale Marconi, feriti gravemente cinque passeggeri

Un’auto ha invaso la corsia opposta, impatto inevitabile

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente, questa sera, in viale Marconi a Cagliari.

Una seat Alhambra viaggiava in direzione Quartu quando avrebbe superato la doppia striscia continua di mezzeria invadendo la corsia opposta.

L’impatto con la Cmax, condotta da un 59enne di Selargius, è stato inevitabile. Nello scontro sono rimaste ferite cinque persone.

I soccorsi sono intervenuti in poco tempo e hanno trasportato i passeggeri, in codice rosso, in diversi ospedali della zona. Tra loro anche un ragazzino 12enne.

La corsia è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale