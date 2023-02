Oristano. Compagni e professori salutano Chiara: "Niente sarà più come prima"

In una lettera l'ultimo saluto alla giovane uccisa dalla madre: "Il posto che occupavi in aula rimarrà vuoto ma non quello nei cuori di chi ti ha conosciuto"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ciao piccola Chiara. La tua giovane vita, ancora in boccio, è stata spezzata dalla solitudine della disperazione. Ci sentiamo tutti inermi di fronte a tragedie di questa natura e proviamo a chiederci perché accadono, senza trovare alcuna risposta". In una lettere condivisa sul sito del Comune di Oristano compagni e professori porgono un affettuoso saluto a Chiara Carta, la tredicenne uccisa ieri dalla madre a coltellate, a Silì.

"Tutta la comunità scolastica, di cui eri parte da anni, ormai, ti ricorda con grandissimo affetto - si legge nel messaggio - ed esprime al tuo papà il più sincero cordoglio. Vivrai nel ricordo dei tuoi insegnanti e dei tuoi compagni e amici. Il posto che occupavi in aula rimarrà vuoto ma non quello nei cuori di chi ti ha conosciuto, apprezzato e voluto bene".

"Riposa in pace, Angelo del Cielo, la tua scomparsa ha sconvolto tutti noi e niente, per chi ti ha conosciuto, sarà più come prima. Il tuo sacrificio sia di monito a tutti noi - conclude la lettera - che ci occupiamo di scuola per continuare nell'opera di educazione alla solidarietà, alla collaborazione e al sostegno verso l'altro, il nostro prossimo, cominciando da chi ci sta più vicino. I tuoi professori, i tuoi compagni, la tua Dirigente".