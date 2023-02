Omicidio a Cagliari: il presunto assassino è un vicino di casa

Il 52enne fermato dai carabinieri è stato incastrato dalle telecamere

Di: Redazione Sardegna Live

Il presunto assassino abitava nello stessa palazzina della vittima, Venerato Sardu, il 76enne ucciso stanotte in via Ogliastra, a Cagliari. Si tratta di un 52enne cagliaritano, Fabrizio Congiu: è in stato di fermo con l'accusa di omicidio.

La vittima viveva al piano terra, il presunto assassino all'ultimo piano. Secondo le prime ricostruzioni, Congiu era in affitto o ospite in un appartamento dello stesso Sardu.

Il 52enne è stato incastrato dal sistema di telecamere che in qualche modo serviva a Sardu per controllare androni e scale dello stabile di sua proprietà. Il pm di Cagliari Andrea Massidda e il Nucleo investigativo dei carabinieri sono risaliti subito a Congiu, pregiudicato.

Il movente è ancora da chiarire. Forse una discussione legata proprio all'uso dell'appartamento, o forse il presunto assassino stava cercando soldi. Sardu, che lo conosceva bene, avrebbe aperto la porta. Poi l'aggressione con un oggetto contundente, forse trovato nell'appartamento. E quindi la fuga. Quando i carabinieri hanno avviato le indagini hanno capito subito che il colpevole non doveva essere cercato troppo lontano.

Congiu, come rivelano le immagini, avrebbe agito da solo. La morte potrebbe risalire a ieri sera. Ma l'allarme è stato dato di notte, dopo che per ore Sardu non aveva risposto a chiamate e messaggi dei familiari. Le ferite in testa sono state subito giudicate incompatibili con la caduta accidentale.

Anche il medico legale, ma gli esiti dell'autopsia serviranno a fare maggiore chiarezza, ha subito confermato l'ipotesi dell'omicidio.