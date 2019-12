Villagrande-Talana. L’Unità di progetto abbatte decine di maiali

Di: Redazione Sardegna Live

L’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna torna in Ogliastra.

Questa volta gli esperti hanno operato nei territori tra Talana e Villagrande Strisaili nelle località Cabu Cuai e Targiola.

Sono stati catturati e abbattute diverse decine di maiali irregolari che pascolavano liberamente. Sul posto le squadre dell’Ats e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, il corpo forestale e di vigilanza ambientale, e gli uomini dell’Agenzia forestas.

Prefettura e questura hanno invece assicurato che tutte le operazioni si svolgessero in sicurezza.