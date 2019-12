Ogliastra. Alberi e lampioni abbattuti e strade chiuse a causa delle raffiche di maestrale

L’allerta proseguirà per tutta la giornata di domani

Di: Redazione Sardegna Live

Violente raffiche di maestrale che aggirano intorno ai 100 chilometri orari stanno tormentando l’Ogliastra.

Diversi gli alberi abbattuti e sradicati dal vento. Paura a Tortolì e Girasole: due grossi alberi e dei lampioni dell’illuminazione pubblica sono finiti in mezzo alla carreggiata.

Per fortuna in quell’istante la strada era deserta e non ci sono stati danni o feriti. Anche ad Arbatax il maestrale ha sradicato un eucaliptu finito in mezzo alla strada.La polizia municipale ha dirottato il traffico in un percorso alternativo.

A Villagrande invece la via Fiume è stata chiusa a causa di crollo calcinacci dal cornicione di una vecchia abitazione.

I vigili del fuoco di Tortolì e Lanusei stanno lavorando per liberare le strade e prevenire il crollo di alcune piante pericolanti.

L’allerta proseguirà per tutta la giornata di domani.