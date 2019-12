Blitz della polizia nel Nuorese. Furto d'auto e spaccio di marijuana: 9 giovani nei guai

Una cinquantina di agenti in azione fra Orgosolo, Fonni e Ollolai

Di: Redazione Sardegna Live

Blitz della Polizia nel Nuorese per una vasta operazione nei confronti di un gruppo criminale specializzato nel furto e riciclaggio di veicoli e nella produzione di marijuana.

Una cinquantina di agenti della Questura di Nuoro, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e di unità cinofile, hanno preso parte all’operazione che ha riguardato i comuni di Orgosolo, Fonni e Ollolai. Nove le misure cautelari disposte dal Gip, cinque delle quali con obblighi di dimora nel comune di residenza e quattro con obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria. Oltre 2.700 grammi di marijuana sequestrati.

L’operazione, nata a seguito di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali e costanti servizi di pedinamento, ha portato all’individuazione di un gruppo di persone, prevalentemente orgolesi, che sarebbero responsabili del furto di autovetture da rivendere, del loro riciclaggio nonché della coltivazione illegale di marijuana.

Nel corso dell’attività, ad agosto, uno degli indagati è stato arrestato in flagranza di reato per la coltivazione di una piantagione di marijuana nelle campagne di Orgosolo. In quella occasione erano state rinvenute circa 250 piante di altezza variabile tra i 110 e i 130 centimetri. Le piante sequestrate, di ottima qualità, avrebbero prodotto dai 400 ai 500 grammi di droga ciascuna per un totale di almeno 100 kg di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbero fruttato circa un milione di euro.

LE OPERAZIONI DI POLIZIA - VIDEO