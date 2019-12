Piazza del Carmine ancora crocevia della droga, i Falchi della squadra Mobile arrestano un giovane pusher

Oramai quel luogo a pochi passi dall’Arst, dalla stazione dei treni e dai negozi, è luogo di smercio di sostanze stupefacenti

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato per il contrasto al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. I servizi sono stati intensificati in questo particolare periodo di festività, soprattutto nel centro cittadino, nelle zone più sensibili.

Proprio in quest’ambito i Falchi della Squadra Mobile, coordinati dal dottor Roberto Pititto, hanno attenzionato l’area di piazza del Carmine, dove da qualche giorno si aveva notizia di un’attività di spaccio che veniva svolta indisturbata, approfittando del maggiore afflusso di cittadini, in occasione del mercatino di Natale, organizzato anche in quella piazza.

Proprio dietro alle casette natalizie gli investigatori hanno notato un cittadino guineano mentre cedeva un involucro ad un’altra persona. Subito è scattato il controllo che ha consentito di bloccare il soggetto, il quale è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana divisi in 9 dosi. Dordoe Abdou, classe 1994, questa l’identità del soggetto, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e stamattina verrà presentato all’udienza direttissima.