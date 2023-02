Trasporti. Deidda (FdI): “Lavorare per collegare al meglio la Sardegna”

“Le proposte di Ryanair non sono incompatibili con altri sistemi di continuità territoriale” afferma il presidente della Commissione Trasporti della Camera

Di: Redazione Sardegna Live

"La posizione espressa dai dirigenti di Ryanair non è cambiata negli anni e non è una sorpresa. Come più volte dichiarato, c'è la necessità di prendere atto del cambiamento del mercato aereo. Le proposte di Ryanair non sono incompatibili con altri sistemi di continuità territoriale. Si tratta di offerte di mercato diverse che si possono integrare, differenziando anche i bandi per incentivare turismo e mercato e di conseguenza le tratte nazionali. Dobbiamo costruire una continuità territoriale nazionale intermodale. L'accordo di Ferrovie con Ita è un grande passo in avanti ma, per quanto riguarda la Sardegna, dobbiamo lavorare a collegare stabilmente altre rotte". È quanto dichiara in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasporti della Camera.

"Penso, ad esempio, alla tratta Alghero/Parma nel nome dell'agroalimentare, visto che è la sede di Cibus. Alghero - aggiunge - può essere la meta ideale non solo commercialmente ma anche la porta di ingresso per tanti emigrati sardi del centro Italia. A tal fine, stiamo facendo partire una indagine conoscitiva sulla continuità territoriale e sul trasporto aereo. Oltre alla Sardegna, il Governo, oggi, interviene su altre regioni come il Friuli Venezia Giulia e le Marche ma ci giungono richieste anche da altri territori. La regione Sardegna, con l'Assessore Moro, il Governo, il Ministero dei Trasporti, l'Enac e la rappresentanza italiana a Bruxelles hanno avviato, positivamente, un dialogo e un metodo di lavoro proficuo. Lavoriamo insieme", conclude Deidda.