Nuoro. Il sogno di Lucia di diventare infermiera spezzato dopo un tragico incidente

Il ricordo dello staff del corso di Laurea in Infermieristica di Nuoro: “L’abbiamo accompagnata e sostenuta nel suo percorso, ma purtroppo non siamo riusciti a farle raggiungere il traguardo”

Di: Redazione Sardegna Live

Domani Nuoro darà l’ultimo saluto a Lucia Virdis, 42enne studentessa del corso di Laurea in Infermieristica nella sede barbaricina, morta in seguito al terribile incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì sulla Statale 197 tra Villamar e Furtei.

Lucia si apprestava a iniziare una nuova avventura, il tirocinio al Policlinico di Cagliari, ma sulla sua strada ha trovato la morte. E proprio nell’ultimo post pubblicato sui social c’è la foto della strada che stava percorrendo per andare a lavoro con scritto “Go!”. Lucia, invece, non è arrivata a Cagliari. È morta sul colpo dopo un terribile schianto tra la sua Peugeot 207 e una Bmw.

Sui social anche il ricordo commosso dello staff del corso di Laurea in Infermieristica. “Lucia, studentessa della nostra sede di Nuoro, ci ha consegnato il suo sogno: diventare infermiera. Lo desiderava con tutta se stessa, pronta a superare ogni difficoltà, concentrando tutte le sue energie per quell’unico obiettivo. L’abbiamo accompagnata e sostenuta nel suo percorso, ma purtroppo non siamo riusciti a farle raggiungere il traguardo. Speriamo che il dolore, che ora ci lascia senza parole, si trasformi nel ricordo di quella cara e speciale ragazza che era Lucia”.

L'incidente - Si è verificato due notti fa, verso le 23, sulla Statale 197 tra Furtei e Villamar. L’impatto è stato tremendo: Lucia è deceduta a causa del violento impatto tra i due mezzi, che le ha provocato un politrauma, mentre il giovane conducente dell'altra vettura, Filippo Giuseppe Deidda, 26enne di Gesturi, è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Non sarebbe in pericolo di vita.