Chiude la propria sartoria dopo 67 anni di attività

Francesco Manelli, 92 anni, originario di Gavoi, è il sarto più longevo di Iglesias. Il sindaco Mauro Usai: “Un esempio per tutti noi e in particolare per le giovani generazioni”

Di: Alessandra Leo

Dopo ben 67 anni di attività e oltre mezzo secolo di onorato servizio, ha chiuso ieri la propria tanto amata sartoria.

Francesco Manelli, 92 anni, originario di Gavoi, è il sarto più longevo di Iglesias.

Quasi 7 decenni in cui ha potuto vedere il capoluogo sulcitano cambiare, attraverso generazioni diverse e tante difficoltà che normalmente si incontrano nel tempo. Ma Francesco ha tenuto duro svolgendo sempre il proprio mestiere con passione e professionalità.

Il sindaco Mauro Usai lo ha ringraziato pubblicamente consegnandogli una targa in segno di gratitudine e di riconoscenza.

“Un esempio per tutti noi e in particolare per le giovani generazioni” ha scritto il primo cittadino sulla propria pagina Facebook.