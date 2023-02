Aeroporto Alghero. Per l’estate 2023 Ryanair attiverà 22 collegamenti. Due nuove rotte

Per celebrare l’arrivo della bella stagione la compagnia aerea lancia una promozione: tariffe a partire da €29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre 2023

Di: Cristina Tangianu

Ventidue rotte in totale, due nuove per Billund (in Danimarca) e Venezia e un incremento delle frequenze su Bari, Bratislava e Milano.

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato oggi, 15 febbraio, il proprio operativo da Alghero per l'estate 2023.

Durante la conferenza si è parlato anche dell’addizionale comunale di 6,50 euro: Ryanair chiede al Governo italiano e alla Regione di abolirlo immediatamente e “di rivedere l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale, che rendono la Sardegna totalmente non competitiva rispetto ad altre destinazioni dell'UE”.

“Si chiama addizionale comunale, ma ai Comuni non arriva praticamente nulla”, ha sottolineato il sindaco di Alghero, Mario Conoci (intervista nel video in basso).

“L'abbassamento dei costi di accesso – ha spiegato Eddie Wilson, CEO Ryanair - consentirà alla nostra compagnia aerea di portare fino a 1 milione di passeggeri in entrata aggiuntivi all'anno. (+50% di crescita) che genererà oltre 1 miliardo di euro in più di spesa turistica per la Sardegna nei prossimi 5 anni”.

“La proposta di Ryanair – ha continuato - fornirà connettività ancora più vitale e turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati inbound come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro extra nell'Isola”.

“Ryanair rappresenta un partner fondamentale non solo per Sogeaal, ma anche per tutto il territorio del Nord Ovest, poiché contribuisce a sostenere l’economia del territorio e a rendere più concreta la prospettiva per tutti gli imprenditori di recuperare appieno e più velocemente le perdite sofferte nel recente periodo di crisi – ha affermato Fabio Gallo, CFO & Business Development Director -. In questo senso, Sogeaal auspica un contributo da parte di tutto il territorio, istituzioni e imprenditori locali, per supportare la crescita di Ryanair in questa e nelle prossime stagioni”.

NEL VIDEO LE INTERVISTE

Per celebrare il nuovo operativo da Alghero Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da soli 29,99 euro per viaggiare tra aprile e ottobre 2023, che devono essere prenotate entro la mezzanotte del 17 febbraio solo su Ryanair.com