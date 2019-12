Minacciato e perseguitato dopo aver fatto outing in famiglia: nei guai la madre e il fratello

Aveva già svelato la sua omosessualità alla moglie, ma in casa non l'hanno presa bene vessandolo e stalkerandolo

Di: Redazione Sardegna Live

Da quando ha fatto outing in famiglia la sua vita si è trasformata in un incubo. E' la storia di un allevatore 43enne dell'Oristanese sposato e con due figli che, dopo aver svelato la sua omosessualità alla moglie, ne aveva parlato in casa con la madre e un fratello. Secondo quanto raccontato dall'uomo i due non avrebbero accettato la rivelazione minacciandolo e vessandolo per diverso tempo.

Il 43enne ha deciso di presentare un esposto contro i due suoi familiari per stalking. Il processo si è aperto ieri ad Oristano, la prossima udienza è fissata per il 3 febbraio davanti alla giudice Federica Fulgheri e alla pm Daniela Caddeo.

L'allevatore vive nella stessa palazzina della madre e gestisce l'azienda di famiglia. Ha raccontato alle forze dell'ordine di aver subito offese di vario genere e sempre più pesanti. La madre, secondo quanto riferiscono i quotidiani, ha detto in aula di essere una "donna all'antica" e ha accusato il figlio di averla provocata.