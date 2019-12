Vento e mareggiate, nuova allerta meteo in Sardegna

La validità sarà dalle 12.00 di domani alle 18.00 di sabato 14 dicembre

Di: Antonio Caria

Un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate è stato diramato dalla Protezione civile della Sardegna a partire dalle 12.00 di domani sino alle 18.00 di sabato 14 dicembre.

In base alle previsione, a partire dalle ore centrali di domani e per le successive 30 ore, sono previsti in Sardegna venti forti in arrivo da nord-ovest che sulle coste settentrionali, localmente, su quelle occidentali, e in prossimità di rilievi, potranno assumere carattere di burrasca.

Un’attenuazione è prevista nella mattina di sabato sui settori meridionali e nel pomeriggio sul resto dell’isola. Possibili mareggiate lungo le coste settentrionali e occidentali.