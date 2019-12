Le imprese artigiane sarde incontrano l’Assessore Chessa

L’evento è in programma sabato 14 dicembre a Milis

Di: Antonio Caria

Un confronto tra Regione e artigiani sardi per fare un’analisi approfondita degli ultimi 10 anni è l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Ripartire dall'artigianato, per far ripartire la Sardegna”, organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna e in programma sabato 14 dicembre alle 12.00 a Milis, nei locali di Palazzo Boyl.

Saranno presenti Antonio Matutzi (Presidente Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, Daniele Serra (Segretario dell’Associazione artigiana) e l’Assessore regionale all’Artigianato, Gianni Chessa.

Una giornata per discutere sulle opportunità di un settore con più di 35mila imprese e circa 100mila addetti e conoscere il rapporto regionale, elaborato per l’occasione dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, che analizza la situazione del settore nell’ultimo decennio.