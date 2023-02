Scomparso da Sanluri. Si chiama Pilloni Venerio e ha 59 anni

L’uomo ha fatto perdere le sue tracce in un hotel di Cagliari. Importante segnalare il suo possibile avvistamento alle forze dell’ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiama Venerio Pilloni, ha 59 anni ed è scomparso il 4 febbraio 2023 senza lasciare alcuna traccia. L’ultimo avvistamento risale tra il 5 ed il 6 febbraio, dove ha dormito in un albergo vicino alla stazione di Cagliari. È andato via il 6 mattina vestendo una giacca nera scura, giaccone scuro ed un borsone. Al portiere della struttura ha riferito che partiva per la Germania da partenti, presso i quali non è mai arrivato.

Venerio è alto circa 1metro e 55, di corporatura robusta (circa kg. 80). Ha i capelli neri ed è fortemente stempiato come nella foto.

I parenti, e chi lo conosce, affermano che Venerio non ha mai manifestato intenzioni autolesionistiche e propositi suicidari. Ha con sé i documenti e probabilmente soldi.

In caso di avvistamento o notizie sulla sua scomparsa è necessario avvertire immediatamente le Forze dell'Ordine e soccorso (ai numeri 112 - 113 - 117 e 118) riferendo che vi è denuncia di scomparsa presentata alla Stazione Carabinieri di Sanluri in data 4 febbraio 2023.

L’appello è stato lanciato dall’associazione PENELOPE SARDEGNA, precisamente dal Presidente avv. Gianfrancesco Piscitelli, il quale in caso di avvistamento, chiede di essere contatto in qualsiasi orario al numero 388/6311738