"Sapori d'autunno" fa tappa a Uta: un imperdibile circuito culturale ed enogastronomico

Non prendete impegni per il weekend: l'appuntamento è il 14 e 15 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

L'affascinante borgo di Uta si veste a festa e si prepara ad accogliere i numerosi visitatori che prenderanno parte a Sapori d'autunno, un circuito culturale ed enogastronomico all'insegna delle tradizioni, della promozione del territorio e dell'agroalimentare.

Sabato 14 dicembre alle ore 17 l'inaugurazione della manifestazione e parata con la partecipazione delle majorette di Uta. Poi l'apertura degli stand, mostre e laboratori. Alle 17 si terrà anche la rassegna dei giochi tradizionali sardi dal titolo "Come si divertivano i nostri nonni". Dalle 17:30 laboratori artigianali della pasta fresca, lavorazione del formaggio e della ricotta lungo il percorso. Sarà possibile visitare inoltre l'interessante esposizione di biciclette vintage di Samuele Carboni lungo il percorso.

Alle 19 animazione per Bambini con Elena Ciccu Live presso piazza Monumento. Dalle 19:30 balli sardi accompagnati dalle sonorità con i Dilliriana presso il parco S’Olivariu.

La festa prosegue domenica 15 dicembre quando a partire dalle 9:30 verranno aperti gli stand, mostre e laboratori. Alle 10 via alla lavorazione del pane e cottura a frammentu nel forno a legna de su Maritzosu presso il parco S’Olivariu. E ancora giochi in legno per bambini e adulti in piazza Monumento, esposizione auto, moto, vespe d’epoca e 500 e delle biciclette vintage.

Alle ore 11:30 è prevista la lavorazione del pane e cottura a frammentu nel forno a legna. Alle 13 il pranzo a cura della Pro Loco Uta e dell’Istituto Alberghiero Azuni di Cagliari presso S’Olivariu. Dalle 14:30 via alla lavorazione di dolci e cottura in forno a legna a cura della Pro loco Ussana. Le 500 e Alfa d'epoca sfileranno dalle 16 mentre alle 17:30 prenderà il via l'animazione con canti natalizi e tradizionali a cura dei cori S'Arrodia di Sinnai e Logudoro di Usini.

L'I.I.S. "D.Azuni" di Cagliari organizza durante la giornata laboratorio del Gusto "Olio evo incontra il pane casereccio", "Il nettare degli dei aromatizzato ai profumi del mediterraneo", laboratorio di pasta fresca, Petali di verdure di stagione al profumo di agnello IGP nel suo nido affumicato", "chupa chups di mais alle verdure scomposte".

COSA VEDERE

SABATO 14 E DOMENICA 15

- Mostra fotografica centenari di Sardegna a cura di Pierino Vargiu (Via Roma)

- Mostra fotografica "Uta e i conflitti mondiali" a cura della Consulta delle Donne (Via Roma)

- Mostra Strumenti popolari Antichi della Sardegna a cura di Roberto Corona (Aula Consiliare)

- Parrocchia Santa Giusta stile gotico-aragonese XV secolo

DOMENICA 15

- Santuario Santa Maria architettura romanica XXII secolo (visite guidate) alle ore 09:30, 12:30 per prenotazioni e info: saporidautunno.uta@gmail.com

- Mostra divisa e cimeli della prima guerra mondiale a cura dell’Istituto del Nastro Azzurro al valore Militare – Federazione Provinciale Cagliari

DOVE MANGIARE

- Al Malibù – gastronomia Via Roma, 4

- Da Caterina – Ristorante/pizzeria Via Argiolas Mannas

- U3 – Birreria e Steakhouse Via Torino, 22

- Caffetteria Daniela Via Roma, 42