Olbia. P. Civile: “Noi volontari derubati. Aiutateci a ritrovare il nostro mezzo”

Rubato il fuoristrada della Protezione civile. L’appello dei volontari

Di: Redazione Sardegna Live

"Noi speriamo sempre che qualcuno ci aiuti, che ci dia informazioni anche in maniera anonima, perché il nostro unico scopo è quello di trovare il mezzo, senza siamo in grosse difficoltà anche in previsione della stagione estiva di campagna antincendio". A parlare è Nicola Mura, il responsabile dei mezzi dell'associazione di Protezione civile GAIA di Olbia che nella notte di sabato 11 febbraio ha subìto il furto di un automezzo operativo.

"Siamo esterrefatti e ancora increduli per quanto accaduto", hanno aggiunto gli altri volontari dell'associazione senza scopo di lucro che conta in tutto trenta persone e che si adopera nelle varie emergenze, dalle alluvioni anche di carattere locale e regionale, fino ai terremoti come, per esempio, quello dell'Aquila e del centro Italia.

Il mezzo, un Mitsubishi L200 del 2010, bianco con livree associative, allestimento AIB, lampeggianti e gancio di traino, targato EA243YC, è stato rubato intorno alle 19:20 di sabato scorso da alcuni individui che si sarebbero introdotti nel piazzale del Comune di Olbia in via Macerata, dove è presente il comando di Polizia Locale, e dove da oltre un anno l'associazione riponeva i mezzi a seguito di un altro furto subito.

I volontari hanno sporto regolare denuncia alla Caserma dei Carabinieri di Olbia e informato dell'accaduto anche la Polizia Stradale. Il mezzo potrebbe essere stato privato delle livree e di tutto l'allestimento.

Dalla rete di contatti e di autotrasportatori i volontari di GAIA sono venuti a sapere che è stato avvistato di sfuggita in alcune strade interne del Nuorese, nello specifico nella zona di Orgosolo e Oliena. "Qualora lo vedeste o abbiate notizievi preghiamo di informare direttamente le forze dell'ordine. Inoltre, questo furto arriva in un momento in cui l'associazione soffre particolarmente in quanto l'anno scorso, a seguito di un altro furto, ci sono state sottratte diverse migliaia di euro di attrezzature, mettendo la nostra associazione in grave difficoltà", conclude Mura.

“Per chi non lo sapesse – continuano i volontari - siamo un'associazione di VOLONTARIATO perciò tutte le nostre attività (antincendio boschivo, alluvioni, missioni per terremoti ecc) lo facciamo a titolo totalmente GRATUITO, per il solo piacere di aiutare la comunità, con spirito di abnegazione e sacrificio. Si tratta di un automezzo di proprietà, tenuto operativo con tanti sacrifici da parte dei nostri volontari.

Foto del mezzo rubato