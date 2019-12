Prenota il tuo cenone di Capodanno al Borgo sul Lago, una finestra esclusiva sul lago Omodeo

Dal 12 e fino al 26 dicembre aperte le prenotazioni

Di: Lucia Pes

Un’offerta culinaria di alto livello quella messa a punto dello Staff del Borgo Sul Lago per il cenone di Capodanno. Il bar-pizzeria-trattoria attivo da alcuni anni si trova a Sorradile (Or) in località Monte Simone. La struttura sorge a ridosso del Lago Omodeo, godendo così di un incantevole panorama.

Per la cena di San Silvestro che prenderà il via alle ore 20.00, la proposta degli organizzatori si rivolge a chi ama i piaceri del palato tra diletto e semplicità, con un menù ricco di portate che rispondono alle richieste di tutte le forchette. Ad accompagnare il buongusto non mancherà la buona musica con l’intrattenimento Ambeduo Acustico di Aurelio e Paolo.

Le prenotazioni saranno attive da giovedì 12 dicembre a, e non oltre, giovedì 26 dicembre. Il costo è pari a 50 euro per gli adulti, 25 euro per i bambini fino ai dodici anni, gratuito per i bambini sotto i sei anni.

Per la prenotazione e per più utili e precise informazioni potrete contattare il numero 347 7963197.

Ecco il Menù:

Antipasti

Prosciutto e melone

Ricotta e miele

Corda con Piselli

Vitello Tonnato

Zuppa di Cozze

Insalata di polpo

Burrida

Calamari radicchio e pere

Cocktail di Gamberi

Primi Piatti

Su succu

Ravioli di cernia con crema di gamberi

Secondi piatti

Gamberoni al vermentino accompagnati da patate al forno

Sorbetto

Maialetto al Mirto accompagnato da pinzimonio di verdure

Frutta e frutta secca

Pandoro e spumante

Dopo la mezzanotte

Cotechino e lenticchie

Acqua e vino inclusi