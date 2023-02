Cagliari. Aggredisce ripetutamente i carabinieri intervenuti dopo una rissa: arrestato un giovane

Dopo aver rifiutato di esibire i documenti si è scagliato contro i militari che lo hanno immobilizzato e scortato in caserma, dove ha proseguito a reagire violentemente

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato 11 febbraio a Cagliari, alle 22.30 circa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e deferito in stato di libertà per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità ed oltraggio ad un pubblico ufficiale un 18enne del luogo, incensurato.

Alle precedenti ore 19,40 circa, è giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale una telefonata da parte di un cittadino che informava di una rissa in corso tra giovani nella piazza Sant’Eulalia. E' stata immediatamente inviata una pattuglia dei carabinieri, che hanno notato un gruppo di ragazzi che si allontanava verso la scalinata di fronte alla vicina chiesa.

Durante l’identificazione di alcuni giovani, secondo quanto riferito uno di questi si è rifiutato di fornire le indicazioni sulla propria identità, e all’invito di avvicinarsi all’auto di servizio per la compiuta identificazione si è scagliato contro un militare; successivamente si è disteso su un muretto per evitare di essere sottoposto al controllo.

Colto da stato di agitazione, il giovane ha colpito al volto uno dei militari, e dimenandosi ha rivolto frasi ingiuriose verso gli uomini dell'Arma, opponendo resistenza nei loro confronti. Alla fine sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma, dove ha insistito con la sua condotta, tirando calci verso un militare e opponendo resistenza nei confronti degli altri carabinieri presenti.

Dichiarato in arresto, il giovane, su indicazione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.