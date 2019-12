“Servizio di Piena e intervento idraulico e presidio territoriale”, proseguono le attività di monitoraggio

Carrus: “Molto soddisfatto della collaborazione tra il Consorzio e il Genio Civile”

Di: Antonio Caria

Proseguono le attività di monitoraggio degli argini e del livello idrico, frutto del rinnovo della convenzione tra l’Assessorato regionali ai Lavori Pubblici, il Servizio del Genio Civile di Oristano e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.

I tratti interessati sono il fiume Tirso, dalla diga di Santa Vittoria alla foce, il rio Mogoro a valle della diga di laminazione e canale diversivo fino alla foce nello stagno di San Giovanni e il Fluminimannu di Pabillonis, dalla confluenza tra il Flumini Bellu e il Flumini Malu in località “Bau Sa Conca” fino alla foce nello stagno di San Giovanni.

“Sono molto soddisfatto – ha sottolineato il Commissario Straordinario Cristiano Carrus – di come sta procedendo la collaborazione tra il Consorzio e il Genio Civile, soprattutto perché viene ribadito il ruolo centrale dell’Ente consortile, con le sue professionalità ed i suoi mezzi, a supporto di queste fondamentali attività previste in condizioni di allerta e criticità con evento in atto, previste nel Piano Regionale di Protezione Civile”.