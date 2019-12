Il Natale insieme di Pro Loco e Comune: musica, tradizioni, degustazioni e colori con associazioni e commercianti locali

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, (assessorato alla Cultura, alle Tradizioni Popolari e al Turismo) e l’Associazione Turistica Pro Loco

Di: Alessandro Congia

Il progetto “Natale Insieme – Sestu 2019 - con le Associazioni e i Commercianti” mira a incentivare gli acquisti dei residenti presso le attività commerciali interne e a raggruppare la cultura, la musica, il teatro, lo spettacolo, la tradizione e l’arte in genere e stimolare la possibilità di acquisto da parte dei residenti mediante la realizzazione di una serie di manifestazioni da effettuarsi nel comune di Sestu nei giorni 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 dicembre 2019 e 4 ,5 gennaio 2020 in concomitanza con le festività natalizie,di capodanno ed Epifania.

Il programma predetto si prefigge di abbinare ai momenti di religiosità e di tradizione situazioni di diffusione,sensibilizzazione e crescita culturale e artistica, di diversa forma e provenienza, con lo scopo di favorirne sempre più la fruizione mediante una serie di proposte artistiche, musicali, teatrali e di spettacolo di vario genere, destinate a diverse fasce d’età e con diversi scopi socio- educativo- culturali, da attuare a Sestu presso la Casa Ofelia, la sala consigliare, le chiese del SS. Salvatore, San Giorgio e Madonna delle Grazie.

Il progetto “Natale Insieme” ha lo scopo di valorizzare e far conoscere diversi e talvolta insoliti organici vocali, strumentali e vocali-strumentali appartenenti sia al panorama culturale – musicale – teatrale e di spettacolo storicamente noto che a nuove realtà emergenti, sestesi e non, che si stanno distinguendo per capacità esecutiva, consensi di pubblico e di critica.

L’obbiettivo dell’iniziativa predetta quello di ampliare l’offerta culturale, musicale, teatrale, artistica e di spettacolo in genere e di fornire ai cittadini maggiori possibilità di conoscenza e confronto, idonee e garantire una sempre più ampia fruizione, attraverso scelte differenziate e consapevoli.

Si sottolinea ancora, che attraverso lo scambio ed il confronto culturale tra gli artisti locali ed altre realtà isolane, di indubbia capacità esecutiva, si mira a creare maggiori occasioni di crescita per coloro che vi partecipano. Il progetto in argomento prevede le manifestazioni e gli spettacoli di seguito dettagliatamente esposti e illustrati:

Sabato 14 dicembre 2019 – Casa Ofelia dalle ore 17.00

Calici di Natale e Degustazione Tipica Sestese

L’evento, sarà realizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier Sardegna in collaborazione con l'Associazione WINE&FOOD SARDINIA SERVICE di Cagliari e la Pro Loco di Sestu attraverso banchi di assaggio e con l'obiettivo di incentivare le produzioni vitivinicole di eccellenza che caratterizzano la realtà imprenditoriale locale e regionale accompagnata da una degustazione tipica sestese che verrà confezionata dai volontari della Pro Loco. Nel corso della rassegna la Fondazione che dispone di sommelier qualificati accompagnerà i visitatori con “degustazioni guidate” per una conoscenza approfondita dei vini e delle loro caratteristiche sia fisiche che organolettiche allo scopo di individuare i giusti abbinamenti con le pietanze proposte. Nel corso dell’evento si esibiranno la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Sestu e l’Associazione Is Mustayonis e s’Orku Foresu di Sestu con le maschere tradizionali.

SABATO 14 DICEMBRE 2019 Chiesa Madonna delle Grazie – ore 20,30 Concerto di Natale a Cura dell’ente lirico di Cagliari