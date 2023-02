Evento storico in Sardegna: prime riunioni sindacali nelle caserme militari

Tre riunioni sindacali a Cagliari, Sassari e Teulada: è la prima volta dal 1861

Di: Enrico Bessolo

Queste sono state giornate memorabili, destinate a rimanere indelebili nella storia militare della Sardegna. Per la prima volta dal 4 maggio 1861 (anno di costituzione dell’Esercito Italiano), dopo quasi 162 anni, oggi hanno avuto luogo a Cagliari, Teulada e Sassari tre riunioni sindacali nelle caserme dell’Esercito Italiano ad opera del Sindacato S.I.A.M.O. Esercito, prima associazione sindacale professionale dell’Esercito iscritta all’albo ministeriale.

La prima riunione si è svolta nella mattina del 9 febbraio presso la caserma “Attilio Mereu” di Cagliari, ed ha coinvolto i militari del Serimant e del Reggimento Logistico “Sassari”. La seconda assemblea sindacale si è svolta nel pomeriggio nella caserma “S. Pisano”, a Teulada, e vi hanno partecipato i militari del 3° Reggimento Bersaglieri.

La terza assemblea si è svolta nella mattina del 10 febbraio presso la caserma “Gonzaga” di Sassari, con la partecipazione dei militari del 152° Rgt. Fanteria “Sassari”. I responsabili datoriali delle caserme si sono mostrati rispettosi dei precetti e delle norme sulle associazioni sindacali previste dalla legge Legge n. 46 del 28 apr. 2022 “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo” ed hanno autorizzato le riunioni.

L’affluenza è stata molto elevata, oltre ogni rosea previsione, e l’attenzione della platea militare ai temi sindacali davvero molto appagante. “Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione di colleghe e colleghi militari alle tre riunioni sindacali. E’ stato un successo oltre le aspettative, che mostra nettamente come anche nell’Esercito sia giunta la consapevolezza di poter vedere tutelati i propri diritti avvalendosi della professionalità del S.I.A.M.O.” ha affermato Giovanni Rana, Segretario della Regione Sardegna.

“Siamo e saremo sempre aperti al dialogo con il datore di lavoro per trovare soluzioni nel rispetto delle norme. Il S.I.A.M.O. è e sarà sempre la soluzione, mai il problema. Non tollereremo però che vengano lesi i diritti degli uomini e donne dell’Esercito e delle loro famiglie. E contrasteremo con ogni mezzo le inutili, infondate e illegittime prevaricazioni che riguarderanno il personale rappresentato!” Ha poi dichiarato il Segretario Generale Daniele Lepore.

I temi trattati hanno riguardato la presentazione del S.I.A.M.O Esercito e dei punti programmatici della sua agenda politica. Moltissime le domande, in particolare sull’organizzazione sindacale, sulle modalità di confronto con l’Amministrazione Difesa e sulla neocostituita “Cassa Graduati”. I prossimi appuntamenti sindacali sono tantissimi in ogni regione della nostra penisola e presto sarà il momento anche per gli altri reparti militari della Sardegna.