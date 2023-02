Alghero. Un'auto va in fiamme e una si ribalta: doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Entrambi gli interventi questa mattina, fra le 6 e le 7

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alghero sono intervenuti questa mattina alle 6 in via Vittorio Veneto, per l'incendio di un'autovettura. Sul posto erano già presenti i Carabinieri.

Successivamente sono intervenuti, intorno alle 7, in via Giovanni XXIII, per un incidente stradale.

Un mezzo, che si era ribaltato lasciando il conducente totalmente illeso, è stato messo in sicurezza dalla squadra.

Sul posto presenti anche la Polizia di Stato e il 118.