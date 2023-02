Ozieri. Decine di auto abbandonate, blitz dei carabinieri

I militari hanno intimato ai proprietari di provvedere subito alla loro rimozione

Di: Redazione Sardegna Live

Operazione ambientale dei carabinieri della Compagnia di Ozieri che in questi giorni hanno mappato il territorio alla ricerca di auto abbandonate. Ne sono state trovate una decina e dopo le opportune indagini i militati sono risaliti ai proprietari, ai quali è stato intimato di provvedere subito alla rimozione e al corretto smaltimento delle vetture.

Se non dovessero rispettare le indicazioni dei carabinieri sarà loro inflitta una sanzione 1.200 euro e saranno addebitati costi della rimozione e smaltimento che dovrà effettuare il Comune. Le auto non più marcianti, abbandonate, sono considerate rifiuti speciali perché contengono materiali e sostanze altamente nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente circostante, come le plastiche deperite, gli olii esausti, gli acidi delle batterie, i residui di carburante. I controlli dei carabinieri continueranno nei prossimi giorni setacciando altre aree del territorio.