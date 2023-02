Incidente sulla Nuoro-Lanusei, settantenne soccorso dai Vigili del fuoco

L'uomo ha sbandato dopo aver urtato il margine della carreggiata

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 16 di oggi, 9 febbraio, si è verificato un'incidente stradale al km 43 della SS 390 Nuoro-Lanusei.

Un settantenne ogliastrino viaggiava a bordo di un Suv in direzione Lanusei quando ha perso il controllo del mezzo sbandando dopo aver urtato il margine della carreggiata. Il Suv si è capovolto e l'uomo è rimasto intrappolato all'interno del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lanusei che hanno soccorso il malcapitato insieme al personale sanitario. Preso in consegna dal 118, il 70enne è stato trasferito all'ospedale di Lanusei in codice rosso. Sul posto anche la Polizia stradale di Nuoro per i rilievi di legge.