Celebrata la Madonna di Loreto nell'aeroporto militare di Fertilia

Il presidente del Consiglio Pais: “In un’isola il ruolo dell’aeronautica militare è fondamentale soprattutto per l’operatività dei voli di trasporto umanitario e sanitario d'urgenza e per le missioni di ricerca e soccorso”

Di: Redazione Sardegna Live

Profonda gratitudine e ringraziamento sono stati espressi all’aeronautica militare, questa mattina, dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais durante le celebrazioni in onore della Madonna di Loreto che si sono svolte nell'aeroporto militare di Fertilia.

“In un’isola – ha detto Pais – il ruolo dell’aeronautica militare è fondamentale soprattutto per l’operatività dei voli di trasporto umanitario e sanitario d'urgenza e per le missioni di ricerca e soccorso. A voi tutti – ha concluso il Presidente - va il ringraziamento mio, dell’Assemblea e di tutti i sardi per il lavoro che quotidianamente svolgete al servizio delle nostre comunità. “

Il legame tra l'Aeronautica militare e la Madonna di Loreto risale ai primi decenni del '900 quando Papa Benedetto XV, accogliendo i desideri dei piloti della Prima guerra mondiale, proclamò la Vergine Maria "Patrona di tutti gli aviatori".