La raccolta delle olive fermata da una frana

Olivicoltori in allarme: lo smottamento impedisce l'accesso ai terreni e i frutti cadono dagli alberi

Di: Redazione

Sono giorni di allarme per gli olivicoltori di Ittiri, impossibilitati ad accedere ai propri terreni a seguito di una frana che ha interessato la strada che porta alla località "Maccaule", ricca di oliveti.

Metà della carreggiata è stata portata via dallo smottamento e, in attesa di capire quale sia l'ente competente sulla strada per la riparazione, i frutti ormai maturi cadono dagli alberi senza che nessuno possa raccoglierli.

La situazione arreca importanti disagi anche alla carcioficoltura, già messa in ginocchio dalla siccità, e i restanti terreni di un'area particolarmente fertile. L'agricoltura è il settore trainante dell'economia ittirese e negli ultimi anni sta assumendo un'importanza crescente grazie alle strategie imprenditoriali che hanno dato risultati sempre più soddisfacenti.