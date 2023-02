Traghetti. Assessore Moro: “Scongiurare stop per evitare problemi di pubblica sicurezza”

Dopo la gara andata deserta per le rotte in continuità territoriale, l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro si appella ai prefetti di Cagliari e Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Si appella ai prefetti di Cagliari e Sassari l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro dopo la gara andata deserta per le rotte in continuità territoriale per le isole minori. Solo loro potranno infatti scongiurare l'interruzione del servizio pubblico dopo il 31 marzo, quando scadrà la proroga della convenzione passata.

"Il conclamato e perdurante fallimento di mercato – scrive l'assessore Moro - colpisce il servizio essenziale del trasporto marittimo e rischia di incidere negativamente sul diritto costituzionalmente garantito alla mobilità e alla connettività, innanzitutto dei residenti delle isole minori della Sardegna, e in generale sul tessuto economico e sociale di tali isole". Pertanto, "occorre scongiurare l'interruzione di questi servizi, che avrebbe inevitabili riflessi anche sull'ordine pubblico e sulla sicurezza", conclude l'esponente della Giunta Solinas.