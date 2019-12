L’Università sarà intitolata a Grazia Deledda

Entro il 2024 l’inaugurazione del polo universitario nel mulino Guiso Gallisai

Di: Lucia Pes

Cambierà volto lo storico Mulino Guiso Gallisai, luogo di estimato valore architettonico e simbolico per Nuoro, che ha rappresentato un ruolo determinante nell’economia della città tra la fine dell’800 e i primi anni 50 del ‘900. Diverrà il nuovo polo universitario dedicato all’eccellenza Nobel della letteratura del 1926, Grazia Deledda.

“Entro il 2024 inaugureremo l'università di Grazia Deledda, a Santu Predu, da realizzare con uno stanziamento di circa 12 milioni di euro -afferma Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, evidenziando ciò che reputa il suo principale obiettivo - puntiamo ad accogliere duemila studenti. Sono già arrivate diverse proposte progettuali, almeno una decina, oltre a una tesi di laurea che sposiamo in pieno e che ci servirà da stimolo».

Idea condivisa anche dalle diverse forze politiche, come ci racconta Daniele Maoddi, dirigente del Partito Fratelli d’Italia.

“Il 27 settembre scorso, in occasione del 148esimo "compleanno" della scrittrice nuorese, avevo rivolto un appello al commissario del Consorzio Universitario Fabrizio Mureddu affinché valutasse, insieme al Comune di Nuoro e alla Provincia, soci fondatori del Consorzio, la possibilità di aggiungere al nome e logo "UniNuoro - Consorzio Universitario Nuorese" la dicitura "Università Grazia Deledda. Pertanto, oggi non solo mi fa piacere, ma sono soddisfatto che la proposta mia e di Fratelli d’Italia sia stata “de factio” accettata in quanto si tratta di un giusto e dovuto riconoscimento per Grazia, orgoglio di Nuoro e della Sardegna in tutto il mondo, un tesoro purtroppo ancora poco valorizzato "in patria" oltre a costituire un omaggio a questa grande personalità che la storia ha donato al nostro territorio. Unire il nome e la storia di Grazia a quello del sogno di una università nuorese e la vita di nuove generazioni di studenti e laureati rappresenta in questo momento una scelta importante e lungimirante per la città e per tutto il Nuorese”