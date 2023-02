Cagliari. Autobus in fiamme in viale Buon Cammino

I Vigili del Fuoco spengono le fiamme e metto in sicurezza l'area e la sede stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco alle 16:50 circa, in viale Buon Cammino a Cagliari, per l'incendio di un'autobus di linea in transito con a bordo passeggeri.

Fortunatamente il conducente si è accorto in tempo che dal vano motore usciva del fumo fermando la marcia del pullman e facendo scendere tutti prima che le fiamme si potessero propagare all'intero automezzo. La sala operativa del Comando Vigili del fuoco, tempestivamente allertata, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari.

Gli operatori sopraggiunti con un'autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area e la sede stradale. La strada è stata interdetta al traffico sino al termine delle operazioni.

Sul posto presente anche la Polizia di Stato, che ha operato congiuntamente alla squadra VVF per gestire la viabilità stradale. Dagli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco, le probabili cause dovute ad un problema elettrico dell'impianto motore.