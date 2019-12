Anche quest’anno Sardegna Live premia i presepi più belli

In palio tanti regali per le foto dei presepi che riceveranno il maggior numero di Like su Facebook

Di: Redazione Sardegna Live

Anche quest’anno Sardegna Live premia i presepi più belli. Visto il successo maturato nelle edizioni precedenti e il grande coinvolgimento che si è registrato, con immenso piacere vi invitiamo a partecipare e a inviarci le vostre foto.

IL REGOLAMENTO

Dall'8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 inviateci una sola foto del vostro presepe SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SU WHATSAPPAL NUMERO

+39 351 69 79 100.

Quelle che riceveranno più "Mi Piace" sulla Pagina Facebook di Sardegna Live verranno premiate.

È possibile inviare una sola foto (non sono ammessi i collage e i video) indicando nome, cognome, città e indirizzo mail.

Non saranno prese in considerazione le foto inviate attraverso altri canali.

L’unica modalità è quella di WhatsApp al numero +39 351 69 79 100.

È fondamentale che chi partecipa al concorso segua la Pagina di Sardegna Live con il LIKE di Facebook.

I PREMI

PRIMA CLASSIFICATA: GRANDE CESTO CON TANTI PRODOTTI TIPICI D’ECCELLENZA DELLA SARDEGNA

SECONDA CLASSIFICATA: TRAPUNTA E LENZUOLO MATRIMONIALE

TERZA CLASSIFICATA: LENZUOLO IN PILE MATRIMONIALE

QUARTA CLASSIFICATA: TOVAGLIA PER TAVOLO DA CUCINA DA 12 POSTI

QUINTA CLASSIFICATA: SET LAVETTE