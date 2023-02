Tornano nevicate e temperature in picchiata: in Sardegna previste giornate glaciali

Raffiche di vento e neve sopra i 600 metri: ecco le previsioni

Di: Redazione Sardegna Live

Torna la neve e le temperature in picchiata nell'Isola a partire da questa settimana in Sardegna. L'Isola, dove sono attese raffiche di vento anche sino a 80 km/h, in questi giorni si ritrova al limite di una perturbazione glaciale da est, già denominata Nikola.

"Una situazione che proseguirà sino a giovedì e in parte venerdì - spiegano dall'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - ma che dovrebbe attenuarsi già nella giornata di sabato".

"Il trasporto di aria fredda dai quadranti orientali vede la Sardegna lambita soprattutto nella parte orientale con fenomeni importanti - osservano gli esperti dell'Aeronautica - tra oggi e domani il vento da sud est va intensificando sino a 40 nodi, con raffiche che potranno toccare anche gli 80 km orari. Le temperature si abbassano di 4-5 gradi (da 17-15 gradi dei giorni scorsi sulle coste, meno nelle zone interne) e ritorna la neve al di sopra degli 600 metri, soprattutto nelle ore notturne".

La Protezione civile nel frattempo ha emanato un avviso di condizioni meteo avverso sino a domani, martedì 7 febbraio. Da mercoledì la ventilazione sarà più da grecale, con l'arrivo di nuova aria fresca, sino ad un deciso miglioramento nel weekend. Sempre dopodomani sarà possibile la formazione di ghiaccio sul manto stradale nelle ore più fredde.