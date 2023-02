Truffano venditore online sottraendogli 5mila euro: denunciati due fratelli sassaresi

I due sono stati scoperti dopo la denuncia presentata da un 38enne di Gesturi, vistosi sottrarre l'ingente somma

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Gesturi, i carabinieri della locale Stazione, successivamente alla denuncia/querela formalizzata 3 mesi fa da un 38enne operaio del luogo e dalla madre 63enne, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, due fratelli sassaresi rispettivamente di 51 e 54 anni.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di stabilire che in seguito alla pubblicazione su un noto sito internet dell’annuncio di vendita di una “catena da neve per auto” da parte del denunciante per un corrispettivo di 100 euro, mostrandosi interessati all'acquisto, previo contatto telefonico, i due impostori avevano indotto la vittima a recarsi presso un Postamat e, mediante artifici e raggiri, ad effettuare diverse operazioni verso una carta Postepay a loro intestata per un importo complessivo di 5.000 euro.

Secondo gli accordi, quelle operazioni compiute dal venditore avrebbero dovuto arricchirne il conto corrente, mentre invece di fatto lo hanno impoverito di una cifra 50 volte più alta di quella pattuita, con somma delusione dei gesturesi.

Si tratta di una modalità particolare di porre in essere il classico raggiro telematico, in cui i truffatori, mostrandosi interessati a qualcosa che la vittima ha messo in vendita su una piattaforma e-commerce, la inducono a recarsi presso un Atm e gli dettano operazioni che la controparte non conosce, in virtù delle quali in venditore effettua uno o più bonifici a vantaggio del presunto acquirente.