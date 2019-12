Scontro tra un'auto e un furgone portavalori sulla 197, sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco

Ci sono stati feriti

Di: Alessandro Congia

Un'auto, una Citroen Saxò e un furgone portavalori, si sono scontrati nella tarda mattinata sulla statale 197, nel territorio comunale di Barumini.



Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento "9A" dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mandas insieme a due ambulanze del 118.



Due i feriti, non gravi, soccorsi dai sanitari. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza i mezzi e la sede stradale. La statale è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni mentre per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri.