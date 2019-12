Villaputzu. Muore in auto mentre il marito l’accompagna al pronto soccorso

La donna aveva 78 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva avuto un malore in casa e il marito la stava accompagnando in ospedale per essere visitata.

Ma una donna di 78 anni al pronto soccorso del San Marcellino di Muravera non è mai arrivata.

È stata colta da un infarto che non le ha lasciato scampo. Il marito ha fermato l’auto nella vecchia statale 125 e allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati la medicalizzata del 118 e l’equipe della Mike60 che hanno fatto l’impossibile per rianimarla. Ma per la pensionata non c’è stato niente da fare.

Il traffico è stato diretto dai carabinieri della compagnia di San Vito. La salma è stata restituita alla famiglie.