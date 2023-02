Arzana. Marijuana pronta allo spaccio e una doppietta con munizioni: arrestato giovane

Denunciato anche un 32enne, presente nell'abitazione. La droga era pronta a essere venduta

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane di Lanusei è finito in manette per detenzione di marijuana e armi. I Carabinieri della Stazione di Arzana, al termine di un'attività d’indagine hanno arrestato il ragazzo, pregiudicato, trovato in possesso di 1 kg di stupefacente, un fucile (doppietta) calibro 16 diviso in due pezzi, la parte delle canne con matricola abrasa, un calciolo artigianale sul quale era inserito il blocco con all’interno i percussori, 3 cartucce calibro 16 marca fiocchi e una cartuccia calibro 16 marca Game Load.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno deferito in stato di libertà un altro soggetto di Arzana, classe '91, dopo che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 140 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, funzionante. I militari avevano organizzato molteplici perquisizioni con l’ausilio dei militari dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta.

La droga pronta allo spaccio era sul tavolo, invece i pezzi dell'arma erano nascosti in varie parti della casa e perfettamente funzionanti. Il giovane arrestato, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione del magistrato di turno.