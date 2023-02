Circolo privato non rispetta norme igieniche e di somministrazione bevande, sanzionata titolare

Controllo dei carabinieri, sanzione di 10mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte a Sestu, Monserrato e Selargius, i carabinieri delle locali Stazioni unitamente a personale della Compagnia di Quartu Sant'Elena e ai colleghi del NAS di Cagliari, hanno posto in essere un servizio per il controllo di diversi circoli privati di quell'area.

Nel corso di tali operazioni, i militari hanno contestato una sanzione amministrativa pecuniaria per 10mila euro, in regione della riscontrate difformità igienico sanitarie, legate in particolari alla gestione del piano di controllo igienico HACCP, nonché per la riscontrata somministrazione di bevande ad avventori non soci.

Tali sanzioni sono state contestate alla 29enne legale rappresentante dell'associazione culturale ricreativa che gestisce quel sito. In un circolo privato infatti possono fruire delle prestazioni fornite soltanto i soci. Se così non fosse si tratterebbe di un comune esercizio pubblico soggetto a prescrizioni normative molto più restrittive e ad un diverso regime fiscale.