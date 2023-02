Pirri. Si schianta contro alcuni veicoli e fugge, individuato il responsabile

L'incidente il 28 gennaio, individuato grazie alle indagini della Polizia Locale

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito di indagini svolte dal personale della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari è stato individuato il conducente del veicolo che, nella prime ore di sabato 28 gennaio, si è reso protagonista di un incidente stradale nel quartiere di Pirri.

Il soggetto, a bordo di un potente fuoristrada, ne avrebbe perso il controllo andando a colpire alcuni veicoli in sosta causando agli stessi ingentissimi danni e fuggendo dal luogo del sinistro.

Dopo alcuni giorni di intensa attività, dalla visione dei filmati di videosorveglianza e dall'analisi dei frammenti del veicolo fuggito e rinvenuti sul luogo del sinistro, gli investigatori sono risaliti a marca e modello del veicolo prima, quindi all'identificazione completa dello stesso. Il mezzo, come riferito, presentava danni riconducibili all'incidente avvenuto qualche giorno prima. Anche la comparazione dei frammenti rinvenuti sul luogo del sinistro con il veicolo individuato ha dato esito positivo.

Il proprietario, posto di fronte alle proprie responsabilità, avrebbe confermato l'accaduto rimediando svariate sanzioni.

Nel solo anno 2022 sono state 63 le persone sanzionate per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal codice della strada in caso di incidente. In 16 casi i conducenti sono stati denunciati alla Procura di Cagliari in quanto le omissioni erano state compiute a seguito di incidente stradale con feriti, pertanto hanno riguardato una fuga e una mancata assistenza a persone ferite.