Volo Roma-Cagliari in ritardo di oltre 2 ore. Deidda (Fdi): “Serve rispetto per chi viaggia”

Il deputato sardo: “In Sardegna non ci puoi arrivare in treno”

Di: Antonio Caria

“Non è la prima volta che accade. Ma a quanto dicono diversi passeggeri, il venerdì non è una novità. Oggi il volo Roma - Cagliari di Alitalia registra più 2 ore e mezzo di ritardo (19.25 - 22.10) perché l'equipaggio che dovrebbe portarci a Cagliari si trova su un altro volo che è in ritardo. Capisco il maltempo, l'evento eccezionale può capitare una volta ma non può diventare l'abitudine e ci vorrebbe maggiore rispetto e maggiore organizzazione prevedendo questi imprevisti”.

Questo il commento del deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Serve maggiore rispetto, non bastano una bibita e un panino perché c'è chi ha perso appuntamenti di lavoro, di famiglia. In Sardegna non ci puoi arrivare in treno e non puoi aspettare che un equipaggio arrivi da Brindisi, in ritardo, per maltempo”. Deidda ha anche annunciato una interrogazione al Ministro dei Trasporti.